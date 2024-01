POL-Bremerhaven: Trickdiebe geben sich als Wasserwerker aus und bestehlen Senioren

Polizei Bremerhaven

Trickdiebe geben sich als Wasserwerker aus und bestehlen Senioren

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven warnt vor Trickdiebstählen durch falsche Handwerker. Bitte beachten Sie hierzu unsere Präventionshinweise weiter unten oder besuchen Sie www.polizei-beratung.de. In den vergangenen Tagen ist es in der Stadt zu mehreren solcher Fälle gekommen.

Betroffen waren jeweils ältere Menschen, bei denen unangekündigt vermeintliche Handwerker an der Haus- bzw. Wohnungstür klingelten und um Zutritt baten. Zumeist erzählen die Tatverdächtigen den Opfern, dass Arbeiten an den Wasserleitungen nötig seien. Die Senioren werden dann ins Badezimmer gebeten, wo sie den Wasserhahn aufdrehen und dort warten sollen. Dies dient ausschließlich der Ablenkung. In dieser Zeit durchsuchen die Täter die restlichen Räumlichkeiten nach Geld und Wertgegenständen. Anschließend verlassen sie die Wohnungen wieder und sind verschwunden, bevor die Opfer den Diebstahl bemerken.

Einer Seniorin in Geestemünde wurde auf diese Weise am Dienstag, 30. Januar, eine vierstellige Bargeldsumme entwendet. Eine Täterbeschreibung liegt hier nicht vor.

An der Poststraße im Stadtteil Lehe erbeuteten die Täter am vergangenen Freitag, 26. Januar, gegen 10.30 Uhr ein kleines Elektrogerät bei einem betagten Ehepaar. In diesem Fall wurde ein Täter als ca. 1,80 Meter groß und rund 30 Jahre alt beschrieben. Er habe dunkle Haare gehabt und eine schwarze Pudelmütze getragen. Sein Komplize sei ebenfalls etwa 30 Jahre alt und ca. 1,75 Meter groß gewesen. Der Mann mit kurzen, blonden Haaren sei mit einem beigefarbenen Oberteil bekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0471/953-3221 entgegen.

Hierzu die Hinweise Ihrer Polizei:

Generell gilt: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

- Erkundigen Sie sich vor dem Öffnen der Tür, wer zu Ihnen will! Benutzen Sie dazu Fenster, Türspione, Gegensprechanlagen und öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre oder Kette!

- Lassen Sie sich bei unangekündigten (Handwerker)-Besuchen Ausweispapiere zeigen und halten Sie telefonisch Rücksprache mit den jeweiligen Unternehmen. Jeder seriöse Handwerker oder Ableser hätte Verständnis dafür, wenn er zunächst warten müsste.

- Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel einem Rohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Gebäudemanagement oder bei Nachbarn telefonisch nach.

- Bitten Sie die fremde Person zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn Vertrauenspersonen (Nachbar, Angehörige etc.) anwesend sind!

- Zeigen Sie fremden Personen keine persönlichen Unterlagen oder Wertgegenstände; verwahren Sie diese idealerweise sicher in einem Safe oder Bankschließfach!

- Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch: Sprechen Sie laut mit ihnen oder rufen Sie um Hilfe.

- Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110.

Weitere Tipps unter www.polizei-beratung.de

