POL-Bremerhaven: Alkoholisierter Autofahrer ohne Licht in der Stadt unterwegs

Bremerhaven (ots)

Ohne Licht, dafür mit Alkohol im Blut, war der Fahrer eines Hyundai in der Nacht zum heutigen Donnerstag, 1. Februar, in Bremerhaven unterwegs. Ein Zeuge hielt gegen 3.40 Uhr eine Streifenwagenbesatzung an der Hafenstraße im Stadtteil Lehe an und berichtete den Beamten, dass er soeben einen mutmaßlich betrunkenen Autofahrer beobachtet habe. Dieser sei ohne Fahrzeugbeleuchtung in nördlicher Richtung unterwegs gewesen. Zudem schilderte der Zeuge, dass der Autofahrer bei einem Einparkversuch einen leichten Unfall verursacht habe, danach aber weitergefahren sei. Über Funk wurde eine Fahndung nach dem Fahrzeug veranlasst. Ein anderes Polizeifahrzeug traf den gesuchten Wagen - immer noch ohne Licht unterwegs - wenige Augenblicke später an der Wurster Straße an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch im Atem des 58-Jährigen fest. Ein entsprechender Test ergab einen Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit, sodass eine Blutprobe fällig wurde. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Da auch der Beifahrer im Hyundai nicht mehr fahrtüchtig war, wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Wagen verblieb vor Ort. Den 58-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkohol- oder Rauschmitteleinfluss sowie wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

