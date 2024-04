POL-GÜ: Ergänzungsmeldung: Schwerer Verkehrsunfall in Kühlungsborn - Frau unter LKW eingeklemmt

Bandelstorf (ots) - Nach vorliegenden Erkenntnissen ist ein 62-jähriger Motorradfahrer am Nachmittag des 09.04.2024 aufgrund eines Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Gegen 16:35 Uhr sei der in Teschendorf wohnhafte Deutsche mit seiner Suzuki auf der Ortsverbindungsstraße aus Godow in Richtung Bandelstorf ...

