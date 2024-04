Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Vermeintlich alkoholisierter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall bei Bandelstorf schwer verletzt

Bandelstorf (ots)

Nach vorliegenden Erkenntnissen ist ein 62-jähriger Motorradfahrer am Nachmittag des 09.04.2024 aufgrund eines Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Gegen 16:35 Uhr sei der in Teschendorf wohnhafte Deutsche mit seiner Suzuki auf der Ortsverbindungsstraße aus Godow in Richtung Bandelstorf unterwegs gewesen. Anhand der erster Ergebnisse der eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen sei der Verunfallte aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve gestürzt. Weiterhin sei der Fahrer laut eigener Aussage alkoholisiert gewesen. Ein Atemalkoholtest konnte aufgrund der akut medizinisch notwendigen Versorgung des Mannes nicht durchgeführt werden. Der Fahrer erlitt neben starken inneren sowie Kopfverletzungen Frakturen im Bereich der Hüfte sowie des Oberschenkels. Aufgrund des Verletzungsbildes wurde er umgehend in das Universitätsklinikum Rostock gebracht. Am Motorrad des Verunfallten entstand ein geschätzter Sachschaden von circa. 500 Euro.

Inwieweit sich der Verdacht des alkoholbedingten Unfallgeschehens erhärtet, ist nun u.a. von der Auswertung der entnommenen Blutprobe sowie weiterführenden Ermittlungen der Kriminalpolizei abhängig.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell