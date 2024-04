Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Unaufmerksamkeit führt zu Auffahrunfall zwischen sechs Fahrzeugen mit fünf leichtverletzten Personen auf der B103

Güstrow/ Kritzmow (ots)

Am heutigen Morgen kam es kurz nach 07:00 Uhr auf der B103 zwischen den Anschlussstellen Kritzmow und Barnstorfer Ring in Fahrtrichtung Rostock zu einem Verkehrsunfall bei dem insgesamt sechs Fahrzeuge beteiligt waren. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im dortigen Baustellenbereich an einer Fahrbahnverengung aufgrund von Unaufmerksamkeit zu einem Auffahrunfall, infolgedessen der bzw. die Fahrzeugführer/in eines VW Caddy fünf vor ihm fahrende Fahrzeuge zusammenschob. Durch den Verkehrsunfall wurden fünf Personen leicht verletzt- vier von ihnen wurden zur weiteren Behandlung in die Uniklinik und eine weitere Person in die Südstadtklinik nach Rostock verbracht. Fünf der sechs beteiligten Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000EUR geschätzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen kam es auf der B103 zeitweise zu Stauerscheinungen. Die Autobahnmeisterei Kavelstorf übernahm die Reinigung der Fahrbahn. Seit etwa 09:00 Uhr ist der Verkehr an der Unfallstelle wieder freigegeben.

Weitere Angaben zu den Unfallbeteiligten sind nach gegenwärtigem Zeitpunkt nicht bekannt.

