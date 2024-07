Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Lauterstein - Autos nicht abgeschlossen

Angelockt von Geldbeuteln fühlte sich wohl ein Dieb in der Nacht zum Freitag in Lauterstein-Nenningen.

Ulm (ots)

Die beiden Autos parkten in der Friedhofstraße. Als die beiden Besitzerinnen am Morgen in ihre Autos stiegen, stellten sie die Diebstähle fest. Über Nacht waren der Ford und der Skoda wohl unverschlossen. Ein Dieb nutzte die Gelegenheit und schnappte sich die Geldbeutel. Einer lag gut sichtbar auf dem Beifahrersitz, der andere befand sich in der Seitenablage. In den Geldbeuteln waren neben Bargeld auch Scheckkarten und Identitätsdokumente. Mit den Scheckkarten hatte der Dieb in den frühen Morgenstunden an mehreren Zigaretten- und Snackautomaten Einkäufe getätigt. Die Geldbeutel wurden bei Grünbach in einer Wiese wieder aufgefunden. Das Geld fehlte. Der Polizeiposten Donzdorf ermittelt nun.

Die Polizei warnt davor, Wertsachen in Autos zurückzulassen. Das lockt Diebe an und ein Auto ist kein Tresor. Schließen Sie Ihr Auto immer ab, auch wenn Sie sich nur kurzfristig davon entfernen. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de

