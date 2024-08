Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Widerstand gegen Polizeibeamte, Einbruch, Unfallflucht

Waiblingen: Widerstand aufgrund Führerschein-Beschlagnahme

Am Samstag um 17:00 Uhr sollte aufgrund eines bestehenden Fahrverbots bei einem 51-jährigen Mann in einer Gaststätte in der Weingärtner Vorstadt der Führerschein beschlagnahmt werden. Der Mann machte zunächst widersprüchliche Angaben zu dessen Verbleib. Gegen die richterlich angeordnete Personendurchsuchung zum Auffinden des Führerscheins leistete er Widerstand. Hierbei wurde ein Beamte leicht verletzt. Die Ehefrau des Mannes hatte zudem versucht, die Durchsuchung zu verhindern. Der Führerschein konnte letztlich bei dem Mann aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Waiblingen-Neustadt: Einbruch in Einfamilienhaus

Ein bislang unbekannter Täter brach am heutigen Montag im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 05:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Seestraße ein und entwendete Wertgegenstände wie Bargeld und Mobiltelefone. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter 07151/950422.

Waiblingen: Unfallflucht

Im Zeitraum von Sonntagabend, 21:00 Uhr, bis Montagmorgen, 07:50 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer mutmaßlich beim Ausparken einen ordnungsgemäß in der "Kurze Straße" geparkten Ford Focus und entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. Am Ford entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen (07151/950422) entgegen.

