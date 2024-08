Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle aus Pkws - Polizei warnt

Aalen (ots)

Diebstähle aus Pkws - Polizei warnt

In den vergangenen Monaten kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Crailsheim zu einer Häufung von Diebstahlsdelikten aus geparkten Fahrzeugen. In vielen der Fälle musste die Polizei feststellen, dass die Pkws nicht verschlossen waren und zugleich in den Fahrzeugen Wertgegenstände aufbewahrt wurden. Die Polizei Crailsheim ermittelt in diesen Fällen und achtet im Rahmen der Streifenfahrten verstärkt auf verdächtige Personen in Wohngebieten Um weitere Diebstähle zu verhindern, bittet die Polizei dringend, keine Wertgegenstände in geparkten Fahrzeugen aufzubewahren und überprüfen Sie, dass die Fahrzeuge beim Verlassen verschlossen werden. Die Prävention des Polizeipräsidiums Aalen bietet mehrere Informationsstände an, um die Bevölkerung über das Vorgehen der Täter zu informieren und ganz praktische Tipps zu geben, um weitere Diebstähle vorzubeugen.

Die Informationsstände finden in Crailsheim auf dem Wochenmarkt (vor Gebäude Lange Straße 26) an folgenden Terminen (jeweils von 9 - 12 Uhr) statt:

- Freitag, 16.8.2024

- Dienstag, 20.8.2024

- Freitag, 30.8.2024

Durch das Zusammenspiel dieser Maßnahmen sollen weitere Diebstähle verhindert werden. Außerdem bittet das Polizeirevier Crailsheim, dass dort verdächtige Personen oder Wahrnehmungen, sowie Hinweise zu möglichen Tätern unter der Telefonnummer 07951 4800 gemeldet werden.

