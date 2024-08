Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: OStalbkreis: Einbruch, Unfälle, Diebstähle, körperliche Auseinandersetzung

Aalen (ots)

Aalen-Hofen: Einbruch

Ein Einbrecher gelangte am Sonntag gegen 21 Uhr über ein Fenster in ein Büro in der Flözstraße. Anschließend entwendet er eine Geldkassette mit etwa 300 Euro Bargeld. Er hinterließ zudem einen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel.: 07361/5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Aalen-Unterkochen: Fahrraddiebstahl

Am Sonntag kam es zwischen 13 Uhr und 20:30 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl in der Palm Allee. Ein Mitarbeiter einer dortigen Firma beobachtete zuvor wie ein Mann versuchte, sein gesichertes Fahrrad zu entwenden. Als er den Täter ansprach flüchtete dieser. Bei der Anzeigeaufnahme kam ein weiterer Mitarbeiter der Firma hinzu und äußerte, dass sein weiß-blaues Fahrrad der Marke Coretec, mit auffällig blauen Fahrradgriffen und einem roten Aufkleber entwendet wurde. Der Täter war etwa 1,80 groß, dunkelhäutig, schlank, bekleidet mit schwarzer Basecap sowie dunklen Jeans und rotem T-Shirt. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Nachdem eine Personengruppe am Sonntag zwei junge Männer vor einem Club in der Burgstallstraße angegriffen haben sollen, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Gegen 4 Uhr gerieten die zwei jungen Männer mit einer vierköpfigen Personengruppe zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Körperverletzung bei denen die 22-jährigen und der 19-jährigen Männer durch die Personengruppe verletzt wurden. Anschließend mussten die beidne zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht werden. Zeugen welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Hüttlingen: Unfallstelle gesucht

Gegen 1:25 Uhr am Sonntagmorgen meldete zunächst ein Zeuge einen roten Renault, welcher mit einem geplatzten Reifen und auffälliger Fahrweise zunächst die B29 in Richtung Essingen befuhr. Anschließend wurde das Fahrzeug gegen 2:45 Uhr im Bereich der B29 in Hüttlingen sowie gegen 3 Uhr auf der BAB 7 gemeldet. Polizeibeamte konnten das Fahrzeug gegen 3 Uhr auf der BAB 7 schließlich einer Kontrolle unterziehen. Hierbei wurde ein Streifschaden an dem Fahrzeug festgestellt. An dem Hinterrad hatte sich bereits der Reifen komplett gelöst.

Da der 81-jährige Fahrer des Renaults keine genauen Angaben zum Verlauf des Unfallherganges sowie der Unfallörtlichkeit geben konnte, sucht die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Abtsgmünd: Holzstämme entwendet

Zwischen Dienstag, 13 Uhr und Samstag, 13:30 Uhr wurden in einem Waldgebiet in der Spatzenmühle zwei ca. 18m lange Holzstämme im Wert von rund 450 Euro von Unbekannten entwendet. Die Polizei sucht Zeugen! Wem ist in dem genannten Zeitraum in dem Waldgebiet etwas aufgefallen? Der Abtransport dürfte mit "schwerem Gerät" stattgefunden haben. Hinweise werden unter 07361/5240 entgegengenommen.

Aalen: Gegen Bordstein gefahren und verletzt

Eine 55-jährige Motorrad-Fahrerin befuhr am Freitag gegen 13:15 Uhr den Kreisverkehr der Ulmer Straße. Hierbei fuhr sie gegen den Randstein und stürzte in der Folge. Durch den Unfall wurde sie leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in eine Klink verbracht werden.

Ellenberg: Unfall zwischen Roller und Pedelec

Am Sonntag befuhr eine 45-Jährige mit ihrem Pedelec einen geschotterten Verbindungsweg zwischen Häsleweiher und dem Stausee Häsle. Hierbei geriet sie zu weit in die Fahrbahnmitte. Um eine Kollision zu verhindern musste eine entgegenkommende 24-jährige Roller-Fahrerin eine Vollbremsung einleiten. Infolgedessen verlor die 24-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Jagstzell: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag gegen 14 Uhr befuhr eine 50-Jährige mit ihrem Skoda den Fahrradweg zwischen Jagstzell und Schweighausen. Dabei kam sie nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich in Folge mit ihrem PKW. An dem PKW entstand Totalschaden in Höhe von rund 12500 Euro. Die Fahrerin und ihre Beifahrerin blieben beide unverletzt.

Iggingen: Pedelecfahrer tödlich verunglückt

Ein 75-Jähriger befuhr am Sonntag gegen 8 Uhr mit seinem Pedelec die Schießgasse. Hierbei stürzte er alleinbeteiligt. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu, an denen er später in einem Krankenhaus erlag. Der Mann trug keinen Fahrradhelm. Die Polizei rät zum Tragen eines Fahrradhelms, dieser kann vor entsprechenden Kopfverletzungen schützen.

Heuchlingen: Reitsattel entwendet

Am Samstag zwischen 10 Uhr und 10:45 Uhr wurde bei einem Reitturnier im Bereich Galgenberg ein hochwertiger Reitsattel aus einem unverschlossenen Pferdeanhänger entwendet. Der Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Dieb oder Verbleib des Sattels machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heubach unter der Telefonnummer 07173 8776 zu melden.

