Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Fahrradhelm verhindert schwerere Verletzungen

Nackenheim (ots)

Am 28.04.2024 gegen 14.40 Uhr kam es kurz vor dem Ortseingang Nackenheim auf der K34 zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 41-jährige Rennradfahrerin verletzte.

Die Rennradfahrerin fuhr aus Richtung Lörzweiler in Richtung Nackenheim, verlor im abschüssigen Bereich der Straße die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Durch das Sturzgeschehen rutschte sie in den Gegenverkehr. Der Fahrzeugführer eines entgegenkommenden Fahrzeuges erkannte die Situation sofort und versuchte noch auszuweichen. Er konnte so die Kollision zwar nicht mehr verhindern, aber konnte so einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Dieses Fahrmanöver und der durch die Radfahrerin getragene Helm verhinderten schwerwiegendere Verletzungen. Die Radfahrerin wurde nach der Verkehrsunfallaufnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die K34 kurzzeitig vollgesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell