POL-PIOPP: Kontrolle von Bettlern in der Ortslage Guntersblum

Oppenheim (ots) - Am Sonntag den 21.01.2024 kommt es am frühen Morgen gegen 03:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B9 bei Oppenheim, bei dem ein 45-jähriger aus Geisenheim verletzt wird. Der bislang unbekannte Unfallverursacher aus Mainz befährt die B9 in Richtung Worms, gerät nach links in den Gegenverkehr und kollidiert mit dem entgegenkommenden 45-jährigen. ...

