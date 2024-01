Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Werne (ots)

Am Mittwochmorgen (17.01.2024) stellte eine 44-jährige PKW-Fahrerin gegen 7.40 Uhr ihren schwarzen Audi auf dem Parkstreifen des Ostrings in Höhe Hausnummer 68 in Richtung Breielstraße ordnungsgemäß ab. Nach dem Aussteigen ging sie Richtung Fahrzeugheck, um auf den angrenzenden Gehweg zu gelangen. Plötzlich bekam sie einen Schlag gegen den rechten Arm und fiel zu Boden. Dabei verletzte sie sich leicht.

Sie sah dann nur noch eine dunkle Limousine, die aus Richtung Stockumer Straße in Richtung Breielstraße davonfuhr. Der Fahrer oder die Fahrerin kümmerte sich nicht um die gestürzte Frau.

Wer kann Angaben zu dem Verkehrsunfall, dem beteiligten Fahrzeug oder seinem Fahrer/seiner Fahrerin machen?

Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder per Mail an poststelle.unna.@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell