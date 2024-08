Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht mit Verletzten, Fahrgast ohne Fahrschein, Unfälle, Diebstahl aus Auto, sexuelle Belästigung

Aalen (ots)

Waiblingen: Autofahrerin ausgebremst - Unfallverursacher flüchtig

Ein bislang unbekannter Autofahrer bremste am Freitag, 09.08.2024, gegen 20:45 Uhr auf der B14 in Fahrtrichtung Winnenden auf Höhe der Sportanlagen Waiblingen eine 43-jährige Autofahrerin aus, welche zunächst versuchte nach rechts und anschließend nach links auszuweichen. Hierbei übersteuerte ihr Nissan und sie kollidierte mit der linken und hiernach mit der rechten Leitplanke. Die Fahrerin des Nissan wurde durch den Aufprall schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Ihre beiden Mitfahrenden, worunter sich auch ein 4-jähriges Kind befand, wurden leicht verletzt. An dem Nissan entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro, an den Leitplanken ein Schaden von ca. 4.000 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher, welcher die Frau ausgebremst hatte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen silbernen oder weißen PKW gehandelt haben. Die B14 war in Fahrtrichtung Winnenden für die Dauer von zwei Stunden gesperrt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter 07151/950422.

Backnang: Fahrgast ohne Fahrschein

Einem 51-jährigen Fahrgast wurde am Sonntagvormittag in der Sulzbacher Straße wegen eines fehlenden Fahrscheins die Mitfahrt im Omnibus verweigert. Weil die Person den Bus nicht freiwillig verlassen wollte, wurde die Polizei hinzugerufen. Bei der Kontrolle verweigerte sie die Angaben ihrer Personalien und wurde gegen die eingesetzten Beamten handgreiflich. Der 51-Jährige wurde letztlich von der Polizei fixiert und wegen einer mutmaßlichen psychotischen Störung einer Fachklinik zugeführt. Von der Polizei wurde gegen den Mann entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Bei den Handgreiflichkeiten wurde niemand verletzt.

Aspach: Rote Ampel missachtet - Zwei Insassen bei Unfall verletzt

Ein 45-jähriger Golf-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 20 Uhr die B 328 in Richtung Großbottwar, als er an der Einmündung zur Schöntaler Straße die rote Ampel missachtete. Er fuhr in den Kreuzungsbereich ein und stieß mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw Renault zusammen. Der 29-jährige Renault-Fahrer sowie eine Mitfahrerin im PKW VW wurden hierbei leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Die Schäden an den Autos, die beide abgeschleppt wurden, belaufen sich auf 60.000 Euro.

Kaisersbach: Motorradfahrerin schwer verletzt

Eine 24-jährige Motorradfahrerin befuhr am Sonntag gegen 16 Uhr die K 1892 von Kaisersbach in Richtung Gschwend. Bei Cronhütte überholte sie trotz Gegenverkehr einen Lkw und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Hierbei verletzte sich die 24-jährige Bikerin schwer und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Die Straße war während der Unfallaufnahme bis ca. 17 Uhr gesperrt.

Winnenden: Wertsachen aus Autos entwendet

Aus zwei beim Rems-Murr-Klinikum geparkten Pkw wurden am Sonntag Wertsachen entwendet. Bei den beiden Autos waren wegen der Hitze die Scheiben nicht ordnungsgemäß geschlossen. Die Täter nutzten diese Gelegenheit und erbeuteten neben Bargeld auch Ausweise und Führerschein. Die Diebstähle wurden in der Zeit zwischen 11.20 Uhr und 12.30 Uhr und zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr verübt. Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, nimmt die Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegen.

Fellbach: Zwei Mädchen im Freibad sexuell belästigt

Es besteht gegen zwei junge Männer der Verdacht, dass sie am Samstag gegen 19 Uhr im Freibad F3 zwei Mädchen im Alter von 11 und 12 Jahren unsittlich berührt hätten. Die Tat habe sich im Schwimmbecken ereignet. Die Mädchen haben sich im Anschluss ihren Eltern anvertraut, woraufhin die Polizei hinzugezogen wurden. Gegen die beiden Tatverdächtigen, die 28 und 30 Jahre alt sind, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zur Klärung des Tatgeschehens werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich mit der Kripo Waiblingen unter Tel. 07361/5800 in Verbindung zu setzen.

