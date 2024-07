Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Kradfahrerin

Saalfeld (ots)

Am Freitag, gegen 14.30 Uhr befuhr die 42-jährige Fahrerin eines Motorrades die B 281 aus Richtung Saalfeld kommend in Richtung Pößneck. In Höhe Abfahrt Oberwellenborn beabsichtigte sie den vor ihr befindlichen 73-jährigen Fahrer eines PKW zu überholen. Dabei unterschätzte sie offenbar den seitlichen Abstand zum PKW und streifte diesen seitlich. Sie verlor die Kontrolle über das Motorrad und kam zu Fall. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell