Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall, Einbruch

Aalen (ots)

Spiegelberg: Fahrradfahrer gestürzt

Am Samstag gegen 16:30 Uhr befuhr ein 58-jähriger Fahrradfahrer die Großhöchberger Straße und verlor aus unbekannter Ursache kurz vor Großhöchberg die Kontrolle über sein Fahrrad. Bei dem anschließenden Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden.

Backnang - Sachsenweiler: Wohnungseinbruch

In der Zeit zwischen Donnerstag (08.08.2024) 13:30 Uhr und Samstag (10.08.2024) 19:00 Uhr brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Ostendstraße ein. An einem Fenster im Untergeschoss wurde zunächst der Rolladen hochgeschoben und anschließend mit einem unbekannten Werkzeug das Fenster aufgehebelt. In dem Einfamilienhaus, das derzeit nicht bewohnt ist, wurden mehrere Räume durchsucht. Nach bisherigen Feststellungen dürfte den Einbrechern kein Diebesgut in die Hände gefallen sein. Der Gebäudeschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Sollten Personen in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden diese gebeten, sich mit dem Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

