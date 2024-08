POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person aus Blaufelden

Aalen (ots) - Langenburg: Brand einer Thujahecke Am Freitagnachmittag gegen 14:45 Uhr bekämpfte ein 51-jähriger Hobbygärtner das Unkraut vor seiner Garage in der Seestraße mit einem Bunsenbrenner. Hierbei setzte er eine ca. 5 Meter lange Thujahecke seiner Nachbarin in Brand. Er versuchte noch diese zu löschen, was misslang. Die Freiwillige Feuerwehr Langenburg ...

