POL-ME: Technischer Defekt führt zum Brand dreier Fahrzeuge - Hilden - 2402052

Mettmann (ots)

Auf dem Hof einer Werkstatt in Hilden brannten am Dienstagabend, 13. Februar 2024, drei Fahrzeuge, darunter ein Elektroauto. Polizei und Feuerwehr konnten die Brandursache klären.

So war es nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen zu dem Brand gekommen:

Gegen 22:50 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin einen Brand im Hinterhof einer Autowerkstatt an der Forststraße. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten trafen gemeinsam mit der Feuerwehr Hilden am Brandort ein und fanden einen brennenden Smart vor, der neben weiteren Fahrzeugen auf dem Parkplatz des Hinterhofes abgestellt war. Die Feuerwehr konnte den Brand an dem Smart, bei dem es sich um ein Elektrofahrzeug handelte, löschen. Jedoch konnten die Einsatzkräfte nicht mehr verhindern, dass die Flammen von dem Smart auf einen daneben geparkten VW Caddy sowie ein Wohnmobil der Marke Mobilvetta übergriffen.

Der Smart brannte vollständig aus. Zudem wurden der Caddy sowie das Wohnmobil an der Front jeweils erheblich beschädigt.

Im Rahmen der Ermittlungen zur Brandursache konnten Polizei und Feuerwehr feststellen, dass augenscheinlich ein technischer Defekt der Smart-Batterie zum Brand geführt hat, während diese geladen wurde. Die genaue Summe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Die Polizei geht nach ersten Schätzungen jedoch von einem fünfstelligen Betrag aus.

