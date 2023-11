LPI-J: Sachbeschädigung

Weimar (ots) - Am Sonntag gegen 11:35 Uhr wollte die Fahrerin eines Audi Q5 in Buttel- stedt an der Kreuzung Geschwister-Scholl-Straße nach links abbiegen. Ein aus der Straße "Am Feldschlösschen" im Gegenverkehr kommender VW-Fahrer schätzte offenbar den Kurvenverlauf falsch ein, geriet auf die Gegenfahrbahn und fuhr in die linke Fahrzeugseite des Audi. Grund für die Fehleinschätzung könnten die 2,01 Promille Atemalkohol des 56-jährigen VW-Fahrers gewesen sein. An ...

