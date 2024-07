Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Vandalismus an Schule - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft verunstaltete zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum zwischen 16 Uhr am Mittwoch und 6 Uhr am Donnerstag ein Schulgebäude in der Alten Daisbacher Straße durch Farbschmierereien und Eierwürfe. Mehrere rohe Eier wurden gegen den Haupteingang geworfen und das Türschloss gewaltsam beschädigt. Die Fassade beschmierte die Täterschaft mit mehreren Symbolen und Schriftzügen in schwarzer Farbe. Unweit der Schule fanden sich an einem geparkten LKW die gleichen schwarzen Farbschmierereien. Die Höhe des erheblichen Sachschadens steht bislang nicht fest.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell