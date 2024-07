Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Personen durch Pfeffersprayeinsatz verletzt - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am späten Donnerstagabend gegen 22:20 Uhr gerieten in der Herzogenriedstraße vor einer Hundewiese drei Personen aus bislang unbekannter Ursache zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf des Streitgesprächs sprühte der bislang unbekannte Mann aus der Personengruppe dem 25-Jährigen und dem 55-Jährigen unvermittelt mit einem Pfefferspray ins Gesicht, wodurch beide starke Schmerzen verspürten. Der Täter flüchtete sodann mit seinem Fahrzeug in Richtung Waldhofstraße. Die Identität des Mannes ist bislang noch nicht bekannt und Teil der laufenden Ermittlungen.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 50-60 Jahre, ca. 185 cm groß, schmale Körperstatur, graue Haare, westeuropäisches Erscheinungsbild

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Opel Astra mit Heidelberger Zulassung gehandelt haben.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise, unter der Tel.: 0621 / 3301-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell