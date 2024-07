Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Brandstiftung durch Unbekannte auf Schulgelände

SSchwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wurde am Donnerstag in der Zeit von 19:53 Uhr bis 20:07 Uhr eine Sitzbank auf dem Gelände einer Schule in der Goethestraße in Brand gesetzt. Ein Zeuge bemerkte den Brand und verständigte daraufhin den Notruf. Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich bereits ein ca. 10 cm großes Loch mittig in der Holzauflage der Sitzbank, von dem nur noch Rauch aufstieg. Durch die Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen wurden Löscharbeiten betrieben. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrags.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen und werden durch das Polizeirevier Schwetzingen geführt.

