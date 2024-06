Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Geschwindigkeitsmessung an der Papenstraße in Cuxhaven - 27-jähriger Cuxhavener mit fast 130km/h gemessen

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der letzten Nacht (02.06./03.06.2024) führten Beamte der Polizeiinspektion Cuxhaven eine Geschwindigkeitsmessung an der Papenstraße in Cuxhaven durch. Ein 27-jähriger Cuxhavener fiel hierbei gegen 23:30 Uhr besonders negativ auf. Bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 50 km/h wurde er mit seinem PKW mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 129km/h gemessen. Ihm droht nun ein hohes Bußgeld von mindestens 850 Euro, 2 Punkten sowie einem dreimonaten Fahrverbot. Des Weiteren wurde eine Bericht an die Führerscheinstelle gefertigt, um gegebenfalls weitere Maßnahmen, z.B. eine medizinisch psychologische Untersuchung, zu prüfen.

