POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel

Varel (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Varel Eine Polizeistreife aus Varel hielt in der Nacht zu Karfreitag einen jungen Mann mit seinem Pkw auf der Bockhorner Straße in Varel an. Während der Überprüfung stellt sich heraus, dass der junge Mann aus Delmenhorst nicht im Besitz eines Führerscheins war. Gegen den 29jährigen ist ein Strafverfahren eingeleitet worden.

