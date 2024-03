Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung auf dem Campingplatz Schillig - Vater schlägt Sohn - Polizei sucht Zeugen

Schillig (ots)

Am Donnerstag, den 28.03.2024, soll sich gegen 10:30 Uhr auf dem Spielplatz vor dem neuen Bäckereigebäude auf dem Campingplatz Schillig zu einer gefährlichen Körperverletzung ereignet haben. Hierbei soll ein Vater seinem ca. sechsjährigen Sohn zunächst ins Gesicht geschlagen haben, so dass das Klatschen für die Zeugen aus einer weiten Entfernung, d.h. einigen hundert Metern, zu hören war. Als der Junge dann am Boden lag, schlug der Vater weiter auf das Kind ein und trat es anschließend mit den beschuhten Füßen in den Rücken. Als Passanten sich einmischten, ließ der Mann von dem Kind ab und die Familie entfernte sich vom Tatort. Auf die Aufforderung stehen zu bleiben und auf die gerufene Polizei zu warten ignorierte die Familie und entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei von der Örtlichkeit. Das Kind wird wie folgt beschrieben: ca. sechs Jahre, türkisfarbene Jacke Der Vater wird wie folgt beschrieben: ca. 45 Jahre, ca. 185 cm groß, korpulente Figur, kurze Haare (Halbglatze). Die Mutter wird wie folgt beschrieben: ca. 165 cm groß, korpulente Figur, kurze auffallend rotgefärbte Haare Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben bzw. die Angaben zu der Familie machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hohenkirchen unter der Rufnummer 04463 808910 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell