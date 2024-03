POL-WHV: Verkehrsunfall in Schortens - 53-Jähriger verunfallt alleinbeteiligt und wird leicht verletzt

Varel (ots) - Im Tatzeitraum Mittwoch, 20.03.2024, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 21.03.2024, 07:30 Uhr, erfolgte durch bislang unbekannte Täter ein Einbruch in den ehemaligen Verbrauchermarkt an der Rodenkirchener Straße im Bereich der Jadeberger Straße in Varel. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Varel unter ...

