POL-WHV: Nachtrag: Brand in Varel - Zeugenhinweise werden ausgewertet - Polizei sucht eine Jugendgruppe, die als Zeugen in Betracht kommen könnten

Bockhorn (ots) - Vermutlich in der Zeit vom 16.03.2024 bis zum 18.03.2024 kam es im Bereich der Anlieferungs- und Ladezone des Baumarktes in der Straße Klinkerhof in Bockhorn zur Beschädigung eines Zaunelementes. Der Schaden dürfte im Zuge von Anlieferungstätigkeiten durch einen bislang unbekannten LKW verursacht worden sein. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bockhorn unter der Telefonnummer 04453 978620 ...

