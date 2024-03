Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Braunkohlebriketts in Bockhorn - Polizei sucht Zeugen

Bockhorn (ots)

In der Zeit vom 16.03.2024 bis zum 18.03.2024 kam es auf dem Parkplatz des Baumarktes in Bockhorn in der Straße Klinkerhof zu einem Diebstahl von Braunkohlebriketts. Die auf einer Palette gelagerten Pakete, 20 Pakete a zehn Kilogramm, wurden dort von bislang unbekannten Tätern entnommen und abtransportiert.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bockhorn unter der Telefonnummer 04453 978620 in Verbindung zu setzen.

