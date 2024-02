POL-FR: Freiburg im Breisgau: Erfolgreiche Verkehrskontrollen - zwei entwendete E-Bikes sichergestellt

Müllheim (ots) - Am 22.02.2024, gegen 06:50 Uhr kam es in Müllheim an der Kreuzung "Unter den Matten / Kleinfeldele" zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter. Der Jugendliche verletze sich so, dass eine stationäre Aufnahme in das Krankenhaus erforderlich war. Gesucht werden Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter 07631/1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden. ...

