Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall in Frickenhausen

Reutlingen (ots)

Frickenhausen (ES): Anhänger löst sich von Zugfahrzeug

Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Untere Straße entstanden. Ein 47-Jähriger war kurz nach 8.30 Uhr mit einem VW Crafter auf der Untere Straße in Richtung Tischardt unterwegs. In einer leichten Linkskurve löste sich aus bislang ungeklärter Ursache der Anhänger vom Zugfahrzeug. Der Hänger kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, rollte über eine Grünfläche und krachte in ein Garagentor. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell