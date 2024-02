Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Autos aufgebrochen; Auto gestohlen und vor Polizei geflüchtet; Einbrüche in Firmen und Schule; mutmaßliche Fahrraddiebe geschnappt

Reutlingen (ots)

Fahrzeuge aufgebrochen

Mehrere im Wohngebiet Burgholz geparkten Autos sind in der Nacht von Sonntag auf Montag aufgebrochen worden. Zwischen 22 Uhr und sechs Uhr wurden zunächst ein in der Brahmsstraße geparkter Mercedes Vito und ein Peugeot gewaltsam geöffnet und durchsucht. Im weiteren Verlauf konnten unweit entfernt in der Brucknerstraße, in der Georg-Friedrich-Händel-Straße und in der Straße Der Schöne Weg drei weitere Fahrzeuge, ein Mercedes, ein Ford und ein Volvo festgestellt werden, die ebenfalls aufgebrochen und offenbar ausgeplündert worden waren. Was aus den Fahrzeugen gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ab)

Reutlingen / Stuttgart / Bodelshausen: Nach Pkw-Diebstahl vor Polizei geflüchtet

Mehreren Strafanzeigen sieht ein Jugendlicher entgegen, der am Sonntagmorgen mit einem Auto vor der Polizei geflüchtet ist. Kurz nach 6.30 Uhr sollte ein VW Golf von der Stuttgarter Polizei auf der B 27 bei Degerloch kontrolliert werden, worauf der zunächst unbekannte Lenker beschleunigte und mit deutlicher Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in Richtung Tübingen und weiter durch Ofterdingen und Bad Sebastiansweiler flüchtete. Dabei überholte er mehrfach verbotswidrig rechts. Eine konkrete Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ergab sich dabei ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Nachdem der VW Golf über einen von der Polizei ausgelegten Stop-Stick gefahren war, verließ der Fahrzeuglenker die Bundesstraße an der Abfahrt Bodelshausen, wo der Pkw im Einmündungsbereich mit der Tübinger Straße mit den Leitplanken kollidierte. Der 15-jährige Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden vorübergehend festgenommen und später an Erziehungsberechtigte übergeben. Verletzt wurde niemand. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit schätzungsweise 25.000 Euro. Außerdem hatte sich herausgestellt, dass der VW wenige Stunden zuvor in der Eisenbahnstraße in Reutlingen-Betzingen als gestohlen gemeldet worden war. Der Wagen wurde abgeschleppt. (mr)

Esslingen (ES): In Einkaufscenter eingebrochen

Ein Unbekannter ist am Montagmorgen in das Einkaufscenter in der Weilstraße eingebrochen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge schlug er gegen 2.40 Uhr zwei Scheiben im Eingangsbereich ein und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Möglicherweise wurde dann gestört, sodass er soweit bislang bekannt ist, ohne Beute das Weite suchte. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (ab)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Geschäft

In ein Geschäft in der Sielminger Straße ist am Wochenende eingebrochen worden. Zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr, und Montagmorgen, sechs Uhr hebelte der Täter eine Türe und gelangte so in die Firmenräume. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf einen Tresor, den er gewaltsam öffnete und ausplünderte. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (ab)

Walddorfhäslach (ES): In Firma eingebrochen

In ein Firmengebäude in der Bertha-Benz-Straße ist von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. Zwischen 19 Uhr und 11.30 Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über ein Tür Zutritt zum Gebäude. Darin hebelte er eine weitere Tür auf und gelangte so in ein Büro. Daraus entwendete er etwas Bargeld. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Tübingen (TÜ): In Schule eingebrochen

In die Schule in der Primus-Truber-Straße sind Unbekannte am vergangenen Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Montag, 6.40 Uhr, verschafften sich die Einbrecher über eine Türe gewaltsam Zutritt zum Gebäude und drangen nachfolgend ins Sekretariat ein. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen, brachen Schließfächer und einen Tresor auf. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der durch das brachiale Vorgehen der Kriminellen verursachte Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 5.000 Euro beziffern. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): An Motorroller zu schaffen gemacht (Zeugenaufruf)

Zwei Jugendliche haben sich am frühen Sonntagmorgen in der Schweickhardtstraße an einem Motorroller zu schaffen gemacht. Gegen 5.15 Uhr fiel das Duo einem Zeugen auf, da an dem laufenden Fahrzeug die Frontverkleidung geöffnet war. Anschließend warfen die Personen im Alter von 15 und 17 Jahren mutmaßliches Aufbruchswerkzeug beiseite. Wie sich in der Folge herausstellte, war der Motorroller offenbar ohne Zündschlüssel gestartet worden. Neben den beiden tatverdächtigen Jugendlichen befanden sich außerdem zwei Mountainbikes, die das Duo nach aktuellem Kenntnisstand ebenfalls unbefugt in Gebrauch genommen haben soll. Dabei handelt es sich um ein hochwertiges E-Mountainbike des Herstellers Cube, Modell Stereo Hybrid 140 HPC SL in der Farbe Grün sowie um ein Mountainbike des Hersteller Serious, Modell Rockville 20 Lite. Die Besitzer der Fahrräder konnten bislang noch nicht ermittelt werden. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. Die Jugendlichen wurden an Erziehungsberechtigte übergeben und sehen nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (mr)

