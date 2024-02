Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verfolgungsfahrt, Körperverletzungen u.a. mit Waffen, Raubdelikt, Gasgeruch, Einbruch, Verkehrsunfälle, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Brände

Reutlingen (ots)

Vor der Polizei geflüchtet (Zeugenaufruf)

Eine Verfolgungsfahrt im Stadtgebiet Reutlingen hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Kurz vor Mitternacht sollte der männliche Fahrer eines schwarzen Audi A6 Kombi mit Reutlinger Kennzeichen durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Reutlingen in der Schopenhauer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer entzog sich jedoch der Kontrolle mit teils deutlich überhöhter Geschwindigkeit und flüchtete zunächst in Richtung Reutlingen-Degerschlacht. Im weiteren Verlauf fuhr er in den Reutlinger Innenstadtbereich zurück und zeigte hierbei keinerlei Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer. Bei seiner Flucht vor der Polizei missachtete er rote Ampeln im Einmündungsbereich Gutenbergstraße / Eberhardstraße und an der Kreuzung Silberburgstraße / Stuttgarter Straße. Um weiter vor der Polizei flüchten zu können befuhr der Audi-Fahrer in der Stuttgarter Straße zeitweise auch die Gegenfahrbahn. Hierbei mussten mehrere unbeteiligte Fahrzeugführer augenscheinlich abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Flüchtigen zu verhindern. Im Industriegebiet In Laisen musste die polizeiliche Verfolgung des Audis schließlich abgebrochen werden. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an. Verkehrsteilnehmer, die durch den Audi-Fahrer gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Reutlingen zu melden (Tel.: 07121/942-3333).

Reutlingen (RT): Auseinandersetzung mit Schreckschusspistole

Im Wohngebiet Ringelbach ist es am Samstagabend zu einer größeren Auseinandersetzung gekommen, bei welcher mindestens einer der Beteiligten verletzt wurde. Gegen 19.55 Uhr meldeten mehrere Anrufer der Polizei über Notruf eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich Ringelbachstraße / An der Kreuzeiche. Hier seien auch mehrere Schüsse gefallen. Aufgrund der Erkenntnisse verlegten mehrere Streifen des Polizeireviers Reutlingen zur gemeldeten Tatörtlichkeit. Im Rahmen der ersten polizeilichen Ermittlungen konnten vor Ort mehrere Personen festgestellt und eine Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Ein 26 -Jähriger, welcher eine blutende Verletzung an der Hand aufwies, wurde durch den verständigten Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen zu den Tatbeteiligungen und zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

Esslingen (ES): Verbranntes Essen auf Herd

Verbranntes und stark rauchendes Essen auf einem Herd hat am Samstag kurz vor 15 Uhr in einer Wohnung im Goerdelerweg zum Einsatz von Polizei und Feuerwehr geführt. Der Bewohner hatte das Essen auf dem Herd vergessen. Er wurde vor Ort vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, konnte dann jedoch wieder in seine Wohnung zurückkehren, nachdem diese von der Feuerwehr durchgelüftet worden war. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht.

Filderstadt-Bonlanden (ES): Raub nach Essensbestellung

Nachdem ein 33 -Jähriger bei einem Pizzadienst Essen im Wert von knapp über 20 Euro an eine Adresse in der Gutenhalde bestellt hat, ist es nach der Lieferung des Essens zwischen ihm und dem 55 -jährigen Fahrer des Lieferdienstes zu Unstimmigkeiten über die Art der Bezahlung gekommen. Der 33 -jährige schlug auf den Fahrer ein, entnahm eigenständig das Essen aus dem Kofferraum des Lieferdienstes, schlug den Fahrer nochmals und ging anschließend mit der Ware, ohne diese zu bezahlen, auf sein Zimmer. Der Fahrer des Lieferdienstes erlitt leichte Verletzungen. Der 33 -Jährige wurde zur weiteren Abklärung vorläufig festgenommen und nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gerichtlich für die Tat verantworten muss.

Kirchheim unter Teck (ES): Nach Auffahrunfall schwer verletzt

Am Samstag um 17.45 Uhr ist es in der Schöllkopfstraße zu einem Auffahrunfall gekommen, bei welchem die 22 -jährige Fahrerin eines Pkw Smart schwere Verletzungen erlitten hat. Sie fuhr in Richtung Bahnhof und hielt an einem Fußgängerüberweg an, um einem Fußgänger das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Der nachfolgende 34 -jährige Fahrer eines Pkw Maserati Ghibli bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Smart auf. Die 22 -jährige Smartfahrerin musste aufgrund ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 38.000 Euro. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Kirchheim unter Teck (ES): Wohnhaus nach Gasgeruch geräumt

Nachdem gegen 17.40 Uhr aus einem Mehrfamilienwohnhaus in der Eichendorffstraße vermeintlicher Gasgeruch gemeldet wurde, ist dieses vorsorglich geräumt worden. Nachdem die Messungen der Feuerwehr Kirchheim unter Teck, welche mit fünf Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort war, jedoch keinerlei Auffälligkeiten zeigten, konnten die Bewohner zeitnah wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Eichendorffstraße musste während des Einsatzes zeitweise halbseitig gesperrt werden, die Verkehrsregelung erfolgte durch die Polizei.

Nürtingen (ES): Pkw aufgebrochen

In der Zeit von Samstag, 27.01. bis Samstag, 03.02.2024 ist ein in der Achalmstraße abgestellter blauer Pkw VW Up von bislang unbekannter Täterschaft aufgebrochen worden. Das Fahrzeug wurde durchwühlt und daraus einige Gegenstände von geringem Wert entwendet. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Köngen (ES): Gefährliche Körperverletzung (Zeugenaufruf)

Am Samstag gegen 18.30 Uhr ist von mehreren Anrufern eine größere Schlägerei im Kiesweg im Bereich der Zehntscheuer gemeldet wurden. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, ist ein 13 -Jähriger von einer Gruppe unter anderem auch mit einem Stock geschlagen worden, wodurch er leicht verletzt wurde. Die Tätergruppierung flüchtete vor Eintreffen der Polizei in Richtung Kiesweg. Es soll sich um fünf bis sieben Personen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren gehandelt haben, die alle schwarz gekleidet und zum Teil auch maskiert gewesen sein sollen. Es liegen Hinweise vor, dass die Gruppe kurz zuvor bereits in der Oberdorfstraße eine männliche Person geschlagen haben soll. Dieser Geschädigte sowie Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0, in Verbindung zu setzen.

Wernau (ES): Kollision zwischen Rettungsfahrzeug und PKW

Ein Pkw Audi Q5 des Rettungsdienstes ist im Rahmen eines Einsatzes mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn am Samstag gegen 15.15 Uhr in der Mörikestraße unterwegs gewesen. Dessen 24-jähriger Fahrer wollte in der Folge nach rechts in die Uhlandstraße abbiegen. Ein Pkw Seat Altea, besetzt mit einer 48-jährigen Fahrerin, näherte sich der Einmündung aus Richtung Danziger Straße kommend. Aufgrund eines widerrechtlich geparkten Klein-Lkw im Einmündungsbereich wurde die Sicht beider Verkehrsteilnehmer stark eingeschränkt. Der Fahrer des Rettungswagens erkannte den herannahenden Seat zu spät und missachtete dessen Vorrang, so dass es zur Kollision kam. Die Fahrerin des Seat wurde hierbei leicht verletzt und mit einem hinzugerufenen Rettungswagen zur weiteren Abklärung in eine Klinik verbracht. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 16.000 Euro. Das am Unfall beteiligte Rettungsfahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die hinzugerufene Feuerwehr Wernau war mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort.

Hirrlingen (TÜ): Unbekannter zeigt Hitlergruß (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt aktuell wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen einen bislang noch unbekannten Besucher einer Faschingsveranstaltung am Samstagabend. Gegen 01.00 Uhr habe sich der Mann während der Veranstaltung vor der Festhalle Hirrlingen aufgehalten und hier lautstark antisemitische Äußerungen von sich gegeben. Zudem habe er in der Menschenmenge vor der Halle einen Hitlergruß gezeigt. Zu dem Unbekannten ist lediglich bekannt, dass der etwa 185 cm große Mann ein markantes Gesicht und braune Haare haben soll. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder dem bislang nicht identifizierten Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottenburg zu melden (Tel.: 07472/9801-230).

Ofterdingen (TÜ): Erfolgreiche Fahndungsmaßnahmen

Beamte des Polizeireviers Tübingen haben am Samstagabend in Ofterdingen einen Fahndungserfolg verzeichnen können. Gegen 21 Uhr hatte ein Anwohner die Polizei verständigt, nachdem ihm im Bereich Lehrstraße / Schömbergweg eine männliche Person mit Taschenlampe aufgefallen war. Bereits in den vergangenen Wochen waren im Umfeld ähnliche Beobachtungen bei der Polizei angezeigt worden. Im Rahmen der aktuellen Fahndungsmaßnahmen konnte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Tübingen schließlich gegen 21.10 Uhr in der Lehrstraße einen 27-jährigen Mann antreffen, welcher sich verdächtig verhielt und eine Taschenlampe unter ein geparktes Fahrzeug warf. Im Rahmen der darauffolgenden Polizeimaßnahmen konnten weitere Gegenstände aufgefunden werden, die den Verdacht erhärteten, es sich bei dem alkoholisierten 27-Jährigen um die zuvor gemeldete Person handelt. Ob der Mann auch für die in der Vergangenheit angezeigten Sachverhalte in Betracht kommt, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 27-Jährige wieder auf die Straße entlassen.

Kusterdingen (TÜ): 40-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Schwere Verletzungen am Bein und am Oberkörper hat ein 40 -jähriger Mann am Samstagmittag im Rahmen einer Auseinandersetzung in Kusterdingen erlitten. Gegen 16.30 Uhr wurde der Polizei eine durch Messerstiche verletzte Person in der Hindenburgstraße in Kusterdingen gemeldet. Hier konnte der 40 -jährige Geschädigte beim Eintreffen der Streifenbesatzungen in einem Fahrzeug sitzend angetroffen werden. Im Rahmen der polizeilichen Befragung wurde bekannt, dass es zuvor im Fahrzeug des Verletzten im Bereich der Leichtstraße zu einer Auseinandersetzung mit einem 45 -Jährigen gekommen war. Hier hatte der 45-Jährige Bekannte des Geschädigten unvermittelt mit einem spitzen Gegenstand auf den 40-Jährigen eingestochen und ihn hierbei schwer verletzt. Im Anschluss flüchtete der 40-Jährige mit seinem Fahrzeug zu seiner Wohnanschrift. Der Verletzte musste durch den verständigten Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht werden, wo er im weiteren Verlauf operiert und stationär aufgenommen wurde. Der 45-jährige Tatverdächtige konnte gegen 17.15 Uhr an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Auf richterlichen Beschluss hin wurde seine Wohnung zudem nach Beweismitteln durchsucht. Mangels Haftgründen wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen, muss sich jedoch vor Gericht für die ihm vorgeworfenen Straftaten verantworten.

Balingen (ZAK): Brand in Seniorenunterkunft

Zu einem Zimmerbrand in einer Seniorenunterkunft in der Ostdorfer Straße sind am Samstag um 09.34 Uhr Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgerückt. Zunächst lief bei der Integrierten Leitstelle des Zollern-Alb-Kreises die Auslösung der dortigen Brandmeldeanlage auf. Beim Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort stellte sich heraus, dass ein Zimmer in Brand geraten war. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden auch die angrenzenden Zimmer durch die Polizei vorsorglich evakuiert. Die Feuerwehr konnte den Zimmerbrand in der Folge rasch löschen. Nach derzeitigem Stand wird als Brandursache von einem technischen Defekt an einem elektrischen Gerät im Brandzimmer ausgegangen. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 bis 10.000 Euro geschätzt. Verletzte sind nicht zu beklagen. Die Feuerwehren Balingen Stadt und Balingen Ostdorf waren mit insgesamt zehn Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort, der Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen und neun Einsatzkräften.

Albstadt (ZAK): Betrunken Unfall verursacht

Am Samstag um 12.25 Uhr ist es in Albstadt im Einmündungsbereich Untere Vorstadt / Bitzer Steige zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 38 -jährige Fahrer eines Pkw Renault Twingo befuhr die Straße Untere Vorstadt in Richtung Sigmaringer Straße. Kurz nach der Einmündung Bitzer Steige kam er in einer Rechtskurve zu weit nach links und überfuhr eine Verkehrsinsel. Bei ihm konnte vor Ort eine alkoholische Beeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von knapp über 2,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Der Sachschaden am Renault beläuft sich auf 5.000 Euro, an der Verkehrsinsel ist ein Schaden in Höhe von 200 Euro entstanden.

Albstadt (ZAK): Körperverletzung und Bedrohung mit Messer

Am Sonntag gegen 03.40 Uhr ist es in der Friedhofstraße im Ortsteil Tailfingen vor einem Bistro zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 20 -Jährigen und einem 19 -Jährigen gekommen. Ein 30 -Jähriger wollte zur Hilfe eilen, woraufhin der 20 -Jährige ein Messer zog und damit den 30-Jährigen bedrohte, welcher daraufhin die Flucht ergriff. Der 20-jährige Beschuldigte wandte sich wieder dem 19 -Jährigen zu und schlug diesem mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser leicht verletzt wurde. Der 30-Jährige kehrte zwischenzeitlich mit einem weiteren Bekannten an die Örtlichkeit zurück, worauf sie erneut von dem 20 -jährigen Beschuldigten mit dem Messer bedroht und schließlich verfolgt wurden. Beim Erkennen der anfahrenden Polizeistreifen ergriff der 20 -Jährige seinerseits die Flucht in Richtung Untere Bachstraße, das Messer führte er immer noch mit sich. Er stürzte bei der Flucht und konnte durch die verfolgenden Polizeibeamten nach Einsatz von Pfefferspray entwaffnet und geschlossen werden. Er wies leichte Verletzungen durch sein eigenes Messer auf. Sowohl 19 -jährige Geschädigte wie auch der 20 -jährige Beschuldigte wurden vom Rettungsdienst jeweils zur weiteren Abklärung in eine Klinik verbracht. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Meßstetten (ZAK): Schlägerei auf der Straße

Über Notruf wurden dem Polizeipräsidium Reutlingen in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 02.17 Uhr acht Männer gemeldet, welche sich in der Hauptstraße im Bereich einer Gaststätte schlagen würden. Einer der Männer würde bereits verletzt auf dem Boden liegen. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten konnten nur der 40 -jährige Verletzte und mehrere Zeugen des Vorfalls angetroffen werden. Die anderen Beteiligten der Schlägerei hatten bereits die Örtlichkeit verlassen, eine Fahndung nach ihnen verlief negativ. Der Verletzte wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Polizeiposten Meßstetten hat die Ermittlungen zu den Beteiligten und den Hintergründen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell