POL-RT: Auseinandersetzung, Verkehrsunfälle, größerer Polizeieinsatz, renitenter Ladendieb

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Auseinandersetzung

Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen hat am frühen Samstagmorgen zum Einsatz von Rettungsdienst und Polizei geführt. Gegen 2.45 Uhr meldeten mehrere Anrufer bei der Rettungsleitstelle eine bewusstlose Person in einer Diskothek Am Echazufer. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte drei leicht verletzte Personen fest. Nach ersten Ermittlungen war es auf der Tanzfläche zwischen den drei alkoholisierten Männern im Alter von 24, 43 und 44 Jahren aus bislang unbekannter Ursache heraus zum Streit gekommen. Dies mündete in einer handfesten Auseinandersetzung, welche sich in der Folge vor die Diskothek verlagerte. Die beiden 24 und 44 Jahre alten Männer wurden vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Pfullingen (RT): Durch Smartphone abgelenkt

Zwei Radfahrerinnen sind am Freitagabend miteinander kollidiert und zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Gegen 18.35 Uhr befuhr eine 19-Jährige den Radweg entlang der Gönninger Straße in Fahrtrichtung Gönningen. Offenbar war sie durch die Bedienung ihres Smartphones derart abgelenkt, dass sie auf die Gegenspur des in beide Richtungen befahrbaren Radweges geriet und mit einer entgegenkommenden 14-Jährigen zusammenstieß. Die 19-Jährige kam vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. An den Fahrrädern entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 500 Euro.

Pfronsetten (RT): Frontalzusammenstoß

Zwei Personen sind bei einem Frontalzusammenstoß am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 312 verletzt worden. Ein 26-Jähriger befuhr gegen 16.40 Uhr mit seinem VW die B 312 von Tigerfeld in Richtung Pfronstetten, als er kurz nach dem Ortsende vermutlich aufgrund Sekundenschlaf in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit dem entgegenkommenden Citroen einer 55-Jährigen zusammenstieß. Beide Beteiligte mussten aufgrund ihrer Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die B 312 bis etwa 17.30 Uhr voll gesperrt.

Esslingen (ES): Größerer Polizeieinsatz

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Freitagabend am Bahnhof in Esslingen gekommen. Eine Bekannte des vermeintlich Geschädigten teilte der Rettungsleitstelle gegen 18.20 Uhr mit, dass dieser von einer achtköpfigen Personengruppe angegriffen und mit einem Messer verletzt worden wäre. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte allerdings keinerlei Hinweise auf ein aktuelles Gewaltdelikt erlangen. Vielmehr wies der 27-Jährige neben Verletzungen, welche von einer Auseinandersetzung desselben Morgens stammten, einen Alkoholwert von deutlich über drei Promille auf. Da sich der Mann dauerhaft extrem aggressiv verhielt und aufgrund seiner Alkoholisierung auch nicht mehr verkehrsfähig war, wurde dieser auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen zum Sachverhalt und einer möglichen Strafbarkeit in Bezug auf das Vortäuschen einer Straftat wurden durch das Polizeirevier Esslingen aufgenommen. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften, die Polizei mit acht Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Während der Einsatzmaßnahme kam es durch hinzugekommene Schaulustige zudem immer wieder zu Zwischenrufen und nicht zitierfähigen Beleidigungen gegenüber den Einsatzkräften.

Kirchheim unter Teck (ES): Renitenter Ladendieb

Unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Kirchheim gegen einen 49-Jährigen, der am Freitagabend in einem Einkaufsmarkt in der Jesinger Straße Diebesgut im Wert von circa 150 Euro entwendet hat. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 19.50 Uhr, wie der Mann Waren in seine Jackentasche und einen mitgeführten Rucksack steckte und im Anschluss mit einem ebenfalls entwendeten Winkel- sowie einem Multischleifer in den Händen den Kassenbereich über eine verschlossene Kassensperre passierte. Gemeinsam mit mehreren zwischenzeitlich hinzugerufenen Mitarbeitern wurde der offensichtlich stark alkoholisierte Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei am Verlassen des Einkaufmarkts gehindert, wobei er einen Mitarbeiter mit einem mitgeführten Vierkantschlüssel bedrohte. Bei der anschließenden Verbringung auf das Polizeirevier spuckte der 49-Jährige einem Polizeibeamten in das Gesicht und beleidigte ihn mehrfach. Der Mann, der die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung verbringen musste, sieht sich nun mehreren Strafanzeigen entgegen.

