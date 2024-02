Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auffahrunfall; Schachtdeckel ausgehoben; Einbruch in Lagerraum

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES): Auf Pkw aufgefahren

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 50 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der Jesinger Straße erlitten. Eine 19-Jährige war kurz vor 7.30 Uhr mit ihrem Opel Corsa im Bereich der Auffahrt zur B297 in Richtung Dettingen auf den VW Golf der 50-Jährigen aufgefahren, die dort verkehrsbedingt angehalten hatte. Die VW-Lenkerin wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Beide Fahrzeugen blieben fahrbereit. (rd)

Dußlingen (TÜ): Schachtdeckel mutwillig geöffnet? (Zeugenaufruf)

Auf etwa 2.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag an der Einmündung Wilhelm-Herter-Straße / Nelkenstraße entstanden ist. Ein 50-Jähriger wollte gegen 13.30 Uhr mit seinem BMW von der Wilhelm-Herter-Straße kommend in Nelkenstraße einbiegen. Dabei krachte er mit einem der Räder in einen zirka 30 X 30 Zentimeter großen, offenen Gaswartungsschacht. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Fahrbahnabdeckung offenbar mutwillig entfernt und neben dem Schacht abgelegt worden war. Hinweise nimmt der Polizeiposten Gomaringen unter der Telefonnummer 07072 / 914600 entgegen. (cw)

Albstadt (ZAK): Arbeitsgeräte gestohlen

Auf Werkzeug, Maschinen und Hochdruckreiniger hatte es ein Unbekannter abgesehen, der im Lauf der vergangenen Woche in einen Lagerraum in der Konrad-Adenauer-Straße in Truchtelfingen eingebrochen ist. Zwischen Samstag (27.01.24), 16 Uhr, und Freitag, 10.50 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher auf unbekannte Weise Zutritt zum Lagerraum. Daraus entwendete er anschließend zahlreiche Arbeitsgeräte. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell