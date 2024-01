Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Windkraftanlage bei Ganschendorf

Demmin (ots)

Am 23.01.2023 gegen 16:30 Uhr meldete die Rettungsleitstelle des Landreises Mecklenburgische-Seenplatte der Leitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg den Brand einer Windkraftanlage zwischen den Ortschaften Ganschendorf und Sarow mit. Umgehend wurden Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort brannte die Generatorgondel einer Windkraftanlage in voller Ausdehnung. Ursache hierfür ist nach Angaben von Mitarbeitern der Windkraftanlage ein technischer Defekt. Die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Sarow, Sternfeld und des Amtes Demminer Land versuchten das Feuer zu löschen. Sie konnten die Generatorgondel aber nur kontrolliert abbrennen lassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1,5 Millionen Euro. Personen wurden keine verletzt.

