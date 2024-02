Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand einer Zimmerei mit hohem Sachschaden

Reutlingen (ots)

Riederich (RT):

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Samstagabend zu einem Großbrand einer Zimmerei in der Industriestraße ausgerückt. Gegen 19 Uhr teilten Anwohner Brandgeruch und Rauchentwicklung ausgehend von dem Betrieb mit. Innerhalb kurzer Zeit standen schließlich das gesamte Gebäude und mehrere auf dem Gelände befindliche Fahrzeuge in Flammen. Die umliegenden Wohngebäude wurden vorsorglich geräumt und die Bewohner vorübergehend in der Gemeindehalle betreut, konnten nach Beendigung der Löscharbeiten aber wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Auch ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass ein benachbartes Industriegebäude, sowie die Fassade eines Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen wurden. Da sich das Brandobjekt in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße 312 befindet, musste diese während der Löscharbeiten für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Zur Dokumentation und Verkehrsaufklärung war ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Brandursache ist nach derzeitigem Stand noch unklar. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Sachschaden mindestens eine Million Euro betragen.

