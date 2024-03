Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis in Wilhelmshaven kontrolliert - Polizei leitet Verfahren gegen 23-Jährigen ein

Wilhelmshaven (ots)

Am 27.03.2024 kontrollierten Polizeibeamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei in Wilhelmshaven gegen 15:00 Uhr einen Pkw in der Straße Stutthofer Zeile, an dessen Steuer sie auf einen 23-Jährigen trafen.

Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Es folgten die Untersagung der Weiterfahrt, die Anordnung und Entnahme einer Blutprobe und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Letzteres betrifft auch die Halterin des Fahrzeuges, da sie die Fahrt zuließ.

