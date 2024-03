Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Weiterhin E-Scooter ohne Pflichtversicherung in Wilhelmshaven und im Landkreis kontrolliert - Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits berichtet, registrieren die Polizeibeamt*innen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland seit Anfang des Monats immer wieder E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum, an denen Versicherungskennzeichen angebracht waren, die mit Ablauf Februar keine Gültigkeit mehr haben. Dieser Zustand hält weiterhin an. Exemplarisch nachfolgende Beispiele: Am Dienstagnachmittag hielten Beamte einen 14-Jährigen mit einem unversicherten E-Scooter in der Werfstraße an. Eine 16-jährige Jeveranerin geriet am Mittwoch gegen Mittag in der Ziegelhofstraße in Jever in die Kontrolle, bei der die Beamten ein Versicherungskennzeichen in schwarzer Schrift an dem ebenfalls unversicherten Scooter feststellten. Am Mittwochvormittag trafen die Beamten auf einen 66-Jährigen, der mit seinem E-Scooter ohne Versicherung die Wangerstraße in Wiarden im Wangerland befuhr. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein und weist auch an dieser Stelle darauf hin, dass seit dem 1. März das neue Versicherungsjahr gilt, weshalb die schwarzen Versicherungskennzeichen mit Ablauf des 29.02 ihre Gültigkeit verloren haben.

