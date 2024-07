Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis: Fahruntüchtiger Senior ohne Führerschein unterwegs

Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Zeugin meldete am Donnerstag um kurz nach 13:30 Uhr der Polizei einen VW, der in Schlangenlinien auf der L599 in Richtung Schwetzingen unterwegs war. Eine Streife des Polizeireviers Hockenheim konnte kurze Zeit später das besagte Auto mit immer wieder stark aufheulendem Motor am Straßenrand vorfinden. Der 93-jährige Fahrer stand zwar nicht unter dem Einfluss von Alkohol, jedoch machte er einen fahruntauglichen Eindruck. Durch Bedienfehler hatte er die Kupplung des Autos schwer in Mitleidenschaft gezogen. Der VW musste deswegen abgeschleppt werden. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann bereits einige Jahre zuvor auf Grund von körperlichen Mängeln seinen Führerschein abgegeben hatte. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

