Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Student in der Altstadt sexuell belästigt - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Ein 19-jähriger Student war am Freitag mit Freunden in der Altstadt feiern. Um kurz nach Mitternacht standen sie in einer Bar in der Unteren Straße, als plötzlich ein Unbekannter den 19-Jährigen von hinten an der Hüfte ergriff und ihm unvermittelt den Hals sowie die linke Gesichtsseite abschleckte. Der Student ging sofort auf Abstand und machte klar, wie wenig er vom Verhalten des Unbekannten hielt. Als jener sich dann einem anderen Studenten unangemessen annäherte, verständigte der 19-Jährige das Barpersonal. Daraufhin suchte der Unbekannte das Weite.

Von dem Mann gibt es nur eine rudimentäre Beschreibung. Er soll ungefähr 180 cm groß gewesen sein und sein Haar sehr kurz getragen haben. Bekleidet war er mit einer blauen College-Jacke. Vom äußeren Erscheinungsbild entsprach er dem nordafrikanischen Phänotyp. Er sprach nur gebrochen Deutsch und Englisch.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell