POL-MA: Heidelberg: Rennradfahrer verletzt 11-jährigen Tretroller-Fahrer

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 17:45 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 11-Jähriger leicht verletzt wurde. Der Junge fuhr mit seinem Tretroller auf der Adlerstraße in Richtung Neckarhäuser Straße, als ihm ein bislang unbekannter Rennradfahrer entgegenkam und ihn mit dem Lenkrad an der Brust touchierte. Hierbei kamen beide Verkehrsteilnehmer zu Fall und der 11-Jährige wurde leicht verletzt. Außerdem wurde bei dem Zusammenstoß die Kleidung des Jungen im Wert von etwa 150 Euro beschädigt. Anschließend flüchtete der bislang Unbekannte ohne seine Personalien zu hinterlassen oder sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Der Mann war mit einem blauen Rennrad einer unbekannten Marke unterwegs und kann wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 45 Jahre und von normaler Statur. Er trug einen Vollbart, graue Haare und einen rot-grauen Helm.

Der Polizeiposten Heidelberg-Wieblingen hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang und/oder dem bislang unbekannten Rennradfahrer mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06221/830740 zu melden.

