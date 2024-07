Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Gestohlene Schmuckstücke sichergestellt - Eigentümer gesucht

Mannheim (ots)

Bei Durchsuchungsmaßnahmen der Kriminalpolizei in einer Mannheimer Wohnung konnten am 09.07.2024 zahlreiche Schmuckstücke und Wertgegenstände sichergestellt werden. Hierzu gehören unter anderem Armbänder, Ringe, Uhren und Ketten. Die Herkunft ist bislang ungeklärt. Wer diese Schmuckstücke vermisst oder Hinweise zur Herkunft der Gegenstände geben kann, wird gebeten, sich an das kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu wenden.

