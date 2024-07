Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Missverständnis zwischen Autofahrer und Radfahrerin

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch hat sich gegen 12 Uhr ein Unfall im Kreuzungsbereich Kurpfalzstraße/Alte Heerstraße zwischen einer 81-jährigen Radfahrerin und einem 32-jährigen Renault-Fahrer ereignet.

Die 81-Jährige stand mit ihrem E-Bike an der Kreuzung und wollte nach links in die Alte Heerstraße abbiegen. Der 32-Jährige kam aus der Breslauer Straße gefahren und wollte die Kreuzung geradeaus in die Kurpfalzstraße queren. Hierbei kam es ersten Erkenntnissen zu Folge zu einem Missverständnis zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Die 81-Jährige nahm an, dass der Autofahrer ebenfalls nach links auf die Alte Heerstraße abbiegen wolle. Da dieser jedoch geradeaus fuhr, kollidierte das Auto mit der Radfahrerin, woraufhin diese stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Sie konnte nach medizinischer Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. Der Renault-Fahrer blieb unverletzt. An dem Auto entstand ein marginaler Sachschaden in unbekannter Höhe.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

