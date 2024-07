POL-MA: BAB6 -Mannheim: Land Rover verliert Ladung; mehrere Fahrzeuge beschädigt

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft brach am Mittwoch im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 14:45 Uhr in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Franz-Schubert-Straße ein und entwendete Bargeld in bislang noch unbekannter Höhe. Der Eigentümer entdeckte dies, als er zu seiner Wohnung zurückkehrte und die Wohnungstür offenstehend sah. ...

