Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Tausend Euro aus Wohnung entwendet - Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach am Mittwoch im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 14:45 Uhr in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Franz-Schubert-Straße ein und entwendete Bargeld in bislang noch unbekannter Höhe.

Der Eigentümer entdeckte dies, als er zu seiner Wohnung zurückkehrte und die Wohnungstür offenstehend sah. Wie sich Zutritt zu der Wohnung verschafft wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die durch die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt wird.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat und/oder der unbekannten Täterschaft mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell