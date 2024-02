Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Zeugen und Geschädigte nach Diebstählen aus Fahrzeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter trieb in der Nacht zum Mittwoch (14.02.2024) in Asperg sein Unwesen. Der Unbekannte verschaffte sich in mindestens sieben Fällen widerrechtlich Zugang in geparkte Pkw.

In der Achalmstraße stieg der Unbekannte in einen Ford ein und entwendete Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrags. In der Eberhardstraße hatte er es auf einen VW abgesehen, aus welchem er vier Euro stahl. In der Eisenbahnstraße nahm er aus einem Mercedes eine Sporttasche mit Inhalt im Gesamtwert von etwa 75 Euro an sich, während er in der Lehenstraße aus einem Toyota abermals Bargeld erbeutete. In der Harzbergstraße stieg der Unbekannte in einen BMW ein und entwendete vier Euro sowie ein Schmuckstück im Wert von mehreren Hundert Euro. Auch in der Wunnensteinstraße versuchte der Täter sein Glück und durchsuchte einen Nissan. In diesem Fall machte er jedoch keine Beute.

Zeugen sowie etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 15001-70 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Asperg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell