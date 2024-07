Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/ Rettigheim, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Motorradunfall, PM Nr. 2

Rettigheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 21:54 Uhr befuhr ein 17-jähriger junger Mann mit seinem Sozius (ebenfalls 17 Jahre alt), auf einem Leichtkraftrad die Malscher Straße in Rettigheim. In einer Kurve verlor er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Krad und fuhr fast frontal auf eine Mauer auf. Einer der beiden 17-jährigen wurde mit schwersten Verletzungen umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Der zweite 17-jährige wurde nicht so schwer verletzt. Dennoch wurde auch er zur näheren Abklärung stationär aufgenommen. Zur genauen Ermittlung der Unfallursache hat der Verkehrsdienst Heidelberg unter Einbindung eines Gutachters, die Ermittlungen aufgenommen.

