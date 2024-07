Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Vier verletzte Personen nach Notbremsung eines Linienbusses, Verursacher flüchtig, Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am 24.07.2024 war ein Bus der Linie 31 unterwegs in der Rohrbacher Straße. Kurz vor der Kreuzung Adenauer Platz musste der Bus gegen 14:25 Uhr eine Notbremsung durchführen da ein weißer PKW, aus bisher unbekanntem Grund, vor dem Bus scharf abbremste. Durch die Notbremsung kamen einige Fahrgäste zu Fall, drei erlitten leichte Blessuren, eine weitere Person erlitt eine Kopfplatzwunde und musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der weiße PKW entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder dem weißen Fahrzeug machen können werden gebeten, sich telefonisch mit dem Verkehrsdienst Heidelberg unter der Nummer 0621/174-4111 in Verbindung zu setzen.

