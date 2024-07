Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Küchenbranrand in einem Mehrfamilienhaus - PM Nr. 1

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell kommt es in Weinheim in der Ahornstraße zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Grund hierfür ist ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Ahornstraße. Zur Brandursache gibt es aktuell noch keine Informationen, ebenso, ob Personen durch den Brand verletzt wurden. Es wird nachberichtet.

