Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw überschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart - Möhringen (ots)

Eine Leichtverletzte und ca. 50.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend (27.04.2024) in Möhringen ereignet hat. Eine 47-Jährige war gegen 23.00 Uhr mit ihrem Pkw Mazda in der Leinenweberstraße unterwegs und kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit zwei geparkten Fahrzeugen. In der Folge überschlug sich ihr Wagen und blieb auf der Seite liegen. Die leicht verletzte Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

