Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfallflucht

Schwarze Mercedes C-Klasse beschädigt

Straelen-Herongen (ots)

Am Montag (13. Juni 2023) zwischen 19:40 und 21:40 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer eine schwarze Mercedes C-Klasse beschädigt, die auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus an der Beekerstraße abgestellt war. Es entstand ein Schaden hinten rechts am Stoßfänger. An der Stelle bleib heller Fremdlack zurück. Der Verursacher setzte seinen Weg jedoch fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

